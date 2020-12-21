شكرا لقرائتكم خبر 11 جهة حكومية و14 خاصة ومنشأتان خيريتان تحصد جوائز الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن أسماء المنشآت الوطنية الفائزة بالجائزة في دورتها الخامسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد القصبي، والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر.

وقال الأمين العام للجائزة: إن الهدف الأساسي من التنافس على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هو مساعدة منشآتنا المختلفة على البداية في رحلة التميز، والحفاظ على مستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي بتلك المنشآت، حتى تكون ممارساتنا جميعا متوافقة مع تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030، بإيجاد وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. مؤكدا: ونحن بدورنا نعمل على تعزيز ثقافة التميز ونشرها في كل القطاعات والمجالات بالمملكة.

وأوضح أن عدد المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم للجائزة في دورتها الخامسة وصل إلى (145) منشأة، استكملت من بينها (66) منشأة متطلبات التقييم المكتبي تمهيدا لمرحلة التقييم النهائي، مشيرا إلى فوز (27) منشأة بالجائزة، من بينها (11) منشأة حكومية و(14) خاصة ومنشأتان من القطاع غير الربحي. لافتا إلى أن إدارة الجائزة استطاعت بالتعاون الفعال مع فرق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا ، مع ضمان تحقيق أعلى معدلات الحيادية والعدالة، كما أشار إلى أن هذه الدورة شهدت بفضل الله إشراك عدد من بنات الوطن، كأول مشاركة نسائية في أعمال التقييم بالجائزة، تماشيا مع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز دور المرأة وتمكينها.

من جانبه قال الدكتور أحمد بابدر المدير التنفيذي للجائزة: أطلقنا خلال هذه الدورة وبسبب جائحة كورونا، مبادرة لرفع الوعي في مجال الجودة والتميز المؤسسي، ونظمنا خلالها 25 لقاء و3 دورات تدريبية، بلغ عدد الحضور لهذه اللقاءات (4525)، وتناولت موضوعات التقييم الداخلي وشرح جميع مراحل التقييم ومعايير الجائزة الثمانية، إلى جانب لقاءات مع منشآت فائزة ومقيمين يستعرضون أفضل الممارسات وتجاربهم أثناء التقييم.

الجهات الفائزة بجوائز الجودة:

11 جهة حكومية:

مركز المعلومات الوطني صندوق التنمية الزراعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معهد الإدارة العامة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النيابة العامة جامعة الملك فيصل الكلية التقنية بالمدينة المنورة - بنين مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة

14 جهة خاصة: