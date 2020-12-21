شكرا لقرائتكم خبر عقارات الدولة تستفيد من بيانات وخدمات المساحة الجيومكانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أمس مذكرة تعاون مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر المسلماني، وذلك في مقر عقارات الدولة بالرياض.

وأوضح بافقيه أن المذكرة تهدف لرفع التنسيق المشترك وتمكين عقارات الدولة من الاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية وتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد معاليه بأن المذكرات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحوكمة البيانات واستخدام المنصة الجيومكانية الوطنية، إلى جانب الربط بمنصة (إحكام) للجان النظر في طلبات تملك وتعديل العقارات، مؤكدا أهمية التكامل بين عقارات الدولة وجميع الجهات الحكومية وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه الدكتور المسلماني بالعمل المشترك مع عقارات الدولة من أجل خدمة الأهداف الوطنية الكبرى والعمل جنبا إلى جنب وفق ما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بها، مشيرا للجهود المهمة التي ظلت تبذلها الهيئة العامة للمساحة من أجل اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، مؤكدا عزمهم على مواصلة العمل للارتقاء بها والإشراف عليها ومراقبتها بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الالكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية، موضحا أن الاتفاقية ستمكن عقارات الدولة من الاستفادة من جميع هذه الخدمات بما يدعم رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في الحماية والحفاظ على عقارات الدولة.