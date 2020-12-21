«الكهرباء» تعرض 230 فرصة استثمارية على رجال أعمال جازان

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وأوضحت السعودية للكهرباء أنها طورت عددا من مبادرات توطين الصناعات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم وتعزيز توطين الصناعات المحلية في المملكة، ضمن أهداف وتطلعات الشركة.وطرحت الشركة عددا من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية أمام المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.
وتم خلال الورشة استعراض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، وشرح آليات التسجيل والتأهيل.
وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج «بناء» والأهداف التي تطمح «السعودية للكهرباء» إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية. ولفتت «السعودية للكهرباء» إلى أن لديها فرصا استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10%،.
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