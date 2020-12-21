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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية ممثلا في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وقع اتفاقية مع مبادرة أكسفورد لمكافحة الفقر والتنمية البشرية (OPHI)، التابعة لجامعة أكسفورد، للتعاون في إجراء دارسة تقييمية للفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتعد مبادرة أكسفورد لمكافحة الفقر والتنمية البشرية مركز أبحاث في قسم أكسفورد للتنمية الدولية في جامعة أكسفورد، وتعنى بقياس الفقر متعدد الأبعاد الهادفة إلى بناء وتعزيز إطار منهجي واقتصادي أكثر منهجية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد، معتمدة في ذلك على الخبرات البشرية والقيم الإنسانية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية في إجراء دراسة تقييمية للفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتقديم الحلول المعرفية.