شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تبدأ نقل اللقاحات.. وتنافس «سانتا» في موسم الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يبدو أن طيران الإمارات بدأت بنقل لقاحات «كورونا»، وفقاً لتغريدة قالت فيها الناقلة «منذ بداية عام 2020، كانت الإمارات للشحن الجوي في الصدارة في نقل المواد الغذائية والأدوية ومعدات الوقاية الشخصية والهدايا والآن اللقاحات الحيوية عبر القارات الست».

ونشرت الناقلة مع التغريدة صورة مركبة لطائرة تحلق وسط الغيوم ويبدو موكب بابا نويل (سانتا كلوز)، في مؤشر على تنامي الطلب على الشحن قبيل موسم الأعياد والعطلات حول العالم. وقالت «الإمارات للشحن الجوي» في وقت سابق، إنه سيتم نقل أولى شحنات لقاح فيروس «كوفيد 19» خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول إلى منشآتها المتخصصة في دبي. وعملت «الإمارات للشحن الجوي» على إنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي، من خلال إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي؛ لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالمياً.