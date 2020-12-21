شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 21-12- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 21-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التراجع الجماعي الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم، وخسارة رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يخسر 26.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين.. و"دبي" تقود الهبوط بنسبة 3.84%

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.71% خاسراً 148.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8538.68 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.84% خاسراً 98.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2460.77 نقطة.

فودافون: ندرس تطبيق الجيل الخامس في العاصمة الإدارية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، ونقل البيان عن رئيس الشركة الأم، أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بقيمة 10 جنيهات عقب ارتفاع صباح اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 817 جنيها للجرام.

وزير الإسكان بأسوان: تنفيذ 150فيلا بالشريط النهرى.. وجار تنفيذ الممشى النيلى

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، بجولة تفقدية بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي 2020

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن معلومات حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020.

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تدريب 4898 موظفا مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من تدريب 4898 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات، من المرشحين للانتقال للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر الماضى.