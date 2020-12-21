شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأثاث تستقبل سفير بيلاروسيا لبحث استيراد الأخشاب وتصدير الأثاث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات سيرجي ترينتيف سفير جمهورية بيلاروسيا، ودينيس ميليفكسي المستشار التجاري والإقتصادي للسفارة، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في إمكانية توريد خامات الأخشاب البيلاروسية لاستخدامها في صناعة الأثاث المصري.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والآثاث باتحاد الصناعات أن بيلاروسيا تعد من الدول الرائدة في مجال تنمية الغابات والأخشاب التي تمتاز بها وتم بحث إمكانية توريد الأخشاب إلي مصر ومصانع الأثاث، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية والإستثمارية في مصر تحتاج إلي زيادة في حجم الفرش والأثاث، وهو ما يعزز زيادة توريد الأخشاب بالمواصفات والجودة والسعر المناسب للسوق المصري .

وتابع: أن التوسع في العلاقات الثنائية ستمتد حول زيادة التبادل التجاري في منتجات الأثاث المصرية وتصديرها للسوق البيلاروسي.

ومن جانبه قال سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرينتيف، إن علاقة الصداقة المتميزة بين رئيسي مصر وبيلاروسيا هي القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية، وأن ذلك سيكون انعكاسا ايجابيا علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما استعرض المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة البيلاروسية دينيس ميليفكسي إمكانيات صناعة الأخشاب ومنتجاتها والمزايا التنافسية لتجارة الأخشاب.

وخلال اللقاء تم التواصل المباشر بين مسؤلي بورصة السلع العالمية البيلاروسية والحضور من مصنعي وتجار الأخشاب المصريين الحاضرين للقاء عبر zoom .

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية مع التأكيد علي استمرار ودوام التواصل للاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين.