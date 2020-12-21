شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "حماية المنافسة" و"تنمية المشروعات" لحماية المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إبراهيم السجيني - القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطارق شاش - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ اجتماعًا مشتركًا للتعاون وتبادل الخبرات، وبحضور رؤساء القطاعات المركزية والفرق الفنية بكلا الجهازين، وذلك في إطار توجيهات نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السجيني خلال الاجتماع، إنه وفقًا لتوجيهات الوزيرة فقد تم الاتفاق على تنسيق ذلك اللقاء من أجل التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، خاصة في ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وأشار السجيني للدور المهم الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز الأسواق وخلق الفرص ونمو الاقتصاد المحلي، والدور الفعَّال لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة لأجل تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر، بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوى الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلكين.

فيما أكَّد طارق شاش على ضرورة التواصل الدائم بين الجهازين وإعداد الدراسات المشتركة حول معوقات المنافسة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق فريق من الجهازين واختيار الأسواق وفق خطة وزارة التجارة والصناعة للسوق الاستيراتيجي لسنة 2021.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة لعقد بروتوكول تعاون مشترك لتبادل المعلومات والخبرات، وعقد ورش عمل في مجال حماية المنافسة لكافة العاملين بأفرع جهاز تنمية المشروعات، وممثلي الجمعيات ذات الصلة، وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.