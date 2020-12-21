شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: تأجيل زيارة الوفد السودانى لمصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الوفد السودانى آجل زيارته إلى مصر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذى كان من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع 10 شركات مصرية منتجة للأجهزة الكهربائية فى سبيل التعاقد على تصدير منتجاتهم للسوق السودانى وكان من المقرر حضوره خلال الفترة من 18 حتى 25 ديسمبر من الشهر الجارى .

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لليوم السابع، إن هناك الكثير من القطاعات الصناعية ومنها الهندسية التى يسعى الجانب السودانى للتعاقد معها على التصدير للسوق السودانى خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع التمثيل التجارى، كما أشار إلى أن صرف مستحقات المساندة التصديرية للشركات سيدعم من زيادة التصدير مع توفير السيولة للشركات، موضحا أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتضمن صرف 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير، فيما يتيح البرنامج القديم الصرف النقدي بشكل كامل.

وكانت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس أكدت أن أزمة كورونا أثرت على كافة دول العالم ومنها مصر فى إقامة المعارض والبعثات التجارية، ونأمل أن يتم عودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من مارس 2021 المقبل، وسيبدأ المجلس فى عودة البعثات التجارية مرة أخرى فى هذا التاريخ، كما سيتم البدء المشاركة فى المعارض الدولية مع بدء التعافى من أزمة كورونا فى النصف الثانى من عام 2021 المقبل .

واقترحت المدير التنفيذى للمجلس، صرف المساندة التصديرية للشركات التى تحقق نسبة مكون محلى فى صناعتها بنحو 40% وأن يتم صرف الدعم بصورة منتظمة للشركات التى تنتج منتجات "صنع فى مصر" من صندوق دعم الصادرات حتى تستطيع منافسة المنتجات الصينية والتركية التى تغزو العالم بسبب دعم حكوماتهم المستمر للحفاظ على معدلات التصدير، موضحة أن المساندة التصديرية هى العامل الأول فى زيادة الصادرات ومنافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية بشرط صرفها بصورة منتظمة للشركات المصرية.

وقالت حلمى، إن الضوابط الجديدة للدعم لم تصدر بعد ولابد من وضع مقترحات المجالس ضمنها بانتظام صرف المساندة للشركات المصرية، لأن صرف المساندة تحصل عليه شركات وأخرى لا تحصل على أى دعم رغم استخدامها خامات مصرية وتصدر منتجات صنع فى مصر.