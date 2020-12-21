شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يخسر 26.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة.