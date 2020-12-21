شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين.. و"دبي" تقود الهبوط بنسبة 3.84% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.71% خاسراً 148.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8538.68 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.84% خاسراً 98.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2460.77 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.79% خاسراً 40.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5073.157 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 721.147 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.32% خاسراً 4.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.85 نقطة، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر لتهبط بنسبة 0.44% خاسراً 46.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10540.18 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.71% خاسراً 148.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8538.68 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.6% خاسراً 335.78 نقطة ليغلق عند مستوى 20664.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 482.2 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.36%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.54%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.89%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.79%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 4.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.07%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 2.64%.

وقفزت 5 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق عبد العثيم" بنسبة 4.15%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.63%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.69%، فيما تراجع 192 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 863.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.84% خاسراً 98.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2460.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 350.5 مليون سهم محققة ما قيمته 479.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5488 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 3.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%.

وقفز سهمين ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.11%، فيما تراجع 29 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.4 مليون ورقة بقيمة 100.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.76%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.79% خاسراً 40.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5073.157 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 721.147 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 156.9 مليون سهم، بقيمة 504.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3434 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وارتفعت 3 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 2.86%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.03%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.77%، فيما تراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 4.96%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 124.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.1%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% خاسراً 4.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 649.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.43% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.11% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.83%.

كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.74% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.77%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.9%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.68%، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد وحيداً بنسبة 0.26%،

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسراً 46.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10540.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.2 مليون سهم بقيمة 663.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وتراجع 34 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.10%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% خاسراً 44.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسراً 36.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.33% خاسراً 61.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4533.74 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.39% خاسراً 64.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4613.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 214.7 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.32%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.79%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.81% يليه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 14.35%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.65%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون ريال عبر تنفيذ 470 صفقة لعدد 50 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.33%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 1.67%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 0.52%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.60%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.48%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "بنك مسقك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.