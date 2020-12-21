شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نسعى لتذليل أى عقبات أمام الممولين لتقديمهم الإقرار الضريبي إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تسعى بكل جهدها لتذليل أي عقبات أمام الممولين لتقديمهم الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال تواجد مسئولي الحاسب الآلي بجميع المأموريات على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات (مركز إعلام الفيوم) بعنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الالكتروني"، بحضور عدد من ممثلي الغرف التجارية والشركات بالمحافظة والمحاسبين القانونيين وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف عبد القادر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها المصلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية لعرض منظومة التحول الرقمي التي تنفذها مصلحة الضرائب والتي تلقي كامل الدعم و الرعاية من وزارة المالية .

وأكد حرص مصلحة الضرائب على إقامة الندوات، حيث يتم من خلالها شرح تفصيلي بالفيديوهات لكيفية تقديم الإقرار إلكترونيا، وذلك من خلال عدد من قيادات المصلحة ومسئولي الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تسهم بشكل كبير في القضاء على التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الوصول إلى جميع المعاملات وتحديد العلاقات المترابطة بين الشركات.

من جانبه، أكد أشرف عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني لرئيس قطاع المعلومات، أن منظومة الإقرارت الضريبية الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية التي تضمن سرعة انتهاء إجراءات الفحص الضريبي وضمان حقوق الممول.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني سيسهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، مما ينعكس على نمو الاقتصاد القومي للبلاد .

من جهته، قال جمال عبد العزيز رئيس منطقة شمال الصعيد بمصلحة الضرائب، إن منظومة التحول الرقمي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وأن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو التيسير على الممولين وضمان تحصيل حق الدولة.