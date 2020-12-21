شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون: ندرس تطبيق الجيل الخامس في العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، ونقل البيان عن رئيس الشركة الأم، أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولتوضيح ذلك قال مسؤول بفودافون لليوم السابع: "طرحت فودافون العالمية نموذج تجربة الجيل الخامس في جنوب إفريقيا حيث طرحت الحكومة هناك الترددات مجانا نظير تشغيل الجيل الخامس في بعض المنشآت الخدمية والصناعية ولاقي هذا النموذج إعجاب الرئيس وستعمل وزارة الاتصالات مع ڤودافون علي تقييم ودراسة إمكانية نطبيق هذا النموذج في مصر في العاصمة الإدارية.

وأعلنت فودافون العالمية صباح استمرارها باستثمارتها في مصر إثر انتهاء المحادثات مع المشغل السعودى STC دون التوصل لاتفاق بخصوص بيع حصة الشركة بمصر البالغة 55%، وذلك بعد يوم واحد من لقاء رئيس الشركة العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في البيان، أن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".