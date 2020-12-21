شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يستقبل سفير كازاخستان لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبل زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وكازاخستان في الفترة القادمة في مجالات عديدة ، من بينها الثروة السمكية والجلود وسبل دعم الصادرات المصرية إلى سوق كازاخستان.

وجاء ذلك خلال زيارة سفير كازاخستان " خيرات لاما شريف" للاتحاد العام للغرف التجارية لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك .

واتفق الطرفان على زيادة التنسيق خلال عام 2021 من أجل زيادة التعاون التجاري ، وتشكيل وفود من رجال الأعمال لتبادل الزيارات ، وبحث احتياجات السوقين على أرض الواقع.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن هناك اهتمامًا بزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل التسهيلات الحكومية ودعم المستثمرين ، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا في مصر وأدّت إلى نمو واضح في الاقتصاد المصري .

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الجانب الكازاخاستاني بالاستفادة من المنتجات المصرية المتنوعة التي يمكن تصديرها إلى سوق كازاخستان ، لافتًا إلى أن التنسيق وتحديد احتياج السوقين سيشكل محورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه ، أكّد سفير كازاخستان أن زيارته تستهدف دعم العلاقات التجارية وتحديد نقاط التعاون فيما بعد والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين ، مشيرًا إلى المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.