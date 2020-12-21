شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تغلق حمراء للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون ريال عبر تنفيذ 470 صفقة لعدد 50 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.33%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 1.67%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 0.52%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.60%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.48%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "بنك مسقك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، دعوة مجموعة من الشركات المتخصصة لإبداء الرغبة في تقديم عروض لشراء وإعادة استئجار البنية الأساسية غير النشطة للأبراج التابعة للشركة في السلطنة، وتلقت الشركة عدداً من العروض، والتي مازالت قيد التقييم الفني والمالي والقانوني، منوهة إلى أنه بما أن الصفقة المحتملة مازالت قيد التقييم، يتعذر تحديد الأثر المالي لهذه الصفقة على الشركة بشكل دقيق، ولكن من المتوقع أن يتجاوز عائد البيع 500 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة العنقاء للطاقة، تغيير صفة رشاد البطاشي عضو مجلس إدارة الشركة، وممثل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، في صفة استقلاليته بسبب زيادة حصص صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في رأس مال الشركة إلى أكثر من 10%، وعليه أصبح بذلك عضو غير مستقل.