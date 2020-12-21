شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تخسر 11.2 مليار درهم بالختام.. وإدراج أسهم بالمز الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.79% خاسراً 40.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5073.157 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 721.147 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 156.9 مليون سهم، بقيمة 504.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3434 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وارتفعت 3 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 2.86%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.03%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.77%، فيما تراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 4.96%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 124.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.1%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة بالمز الرياضية، في منصة السوق الثاني، وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم، بقيمة اسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم إماراتي، بعدد أسهم 150 مليون سهماً بقيمة اسمية درهم لكل سهم، ويمثل هذا الادراج الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين، لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، وأعمال اللجان ودليل الحوكمة رقم 3 لسنة 2020، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تؤثر على حركة أو سعر سهم الشركة.