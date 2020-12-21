شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة البحرين بضغوط تراجع 7 أسهم.. وصعود سهم "الأهلي المتحد" وحيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% خاسراً 4.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 649.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.43% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.11% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.83%.

كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.74% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.77%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.9%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.68%، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد وحيداً بنسبة 0.26%،

وفي سياق متصل أعلنت شركتا الإثمار القابضة وبنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس الإدارة، الأولى يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، الثانية يوم 15 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة بورصة البحرين، تنفيذ عدة صفقات شراء على أسهم (أسهم خزينة) بنك البحرين والكويت ش.م.ب(BBK) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك أمس الأحد.