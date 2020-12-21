شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 225.49 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 21-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 227.04 ريال سعودى.

سجلت أسعار النفط اليوم، 50.72 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 1.54 دولار للبرميل، أو ما يوازي3% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.68 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 1.42 دولار للبرميل، أو ما يوازي 2.9%. وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا بحوالي 3% إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا وفقا لرويترز.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24بنحو 225.49 ريال بما يعادل 60.11$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 206.70 ريال بما يعادل 55.10$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 197.31 ريال بما يعادل 52.59$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.12 ريال بما يعادل 45.08$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.53 ريال بما يعادل 35.06$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.74 ريال بما يعادل 30.05$ سعر أوقية الذهببنحو 7,013 ريال بما يعادل 1,869$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,578 ريال بما يعادل 420.75$ سعر كيلو الذهببنحو 225,487 ريال بما يعادل 60,106$