شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ستنهي الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في موعدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين إن بريطانيا ستنهي فترة انتقالية مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن ناشدته رئيسة وزراء اسكتلندا تمديدها بسبب المضاعفات الناجمة عن سلالة كوفيد الجديدة.
وقال المتحدث للصحفيين: «موقفنا من الفترة الانتقالية واضح... ستنتهي في 31 ديسمبر، ويظل هذا هو موقفنا». وأضاف قائلا «نحتاج إلى التصديق على أي اتفاق قبل الأول من يناير /كانون الثاني، وهو ما يعني أن الوقت ضيق، وهذا هو السبب في أن مفاوضينا يواصلون العمل الدؤوب».
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