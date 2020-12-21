شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 6% مسجلة أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل طفرة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 6% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ،بفعل حدوث طفرة غير متوقعة فى فيروس كورونا ،أسفرت عن ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 6.2% إلى مستوي 27.40$ الأعلى منذ 15 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 25.80$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.93 $.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة حوالي 0.9% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح فى أخر تعاملات الأسبوع.

وحققت أسعار الفضة الأسبوع الماضي ارتفاعا قرابة 8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي.

مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع الإقبال على شراء أصول الملاذات الآمنة ، قفزت أسعار الفضة فى مطلع تعاملات الأسبوع لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،حيث جددت السلالة الجديدة المكتشفة لفيروس كورونا فى بريطانيا المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

تراقب أسواق المال العالمية عن كثب ، الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي أدت إلى إغلاق شديد فى لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد.

وتؤكد تقارير إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل وجود تلك السلالة فى دول الدنمارك وهولندا وأستراليا.