بتكوين تنزل 6% مع تأثر الأسواق من سلالة كوفيد-19 جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراحعت بتكوين بما يصل إلى ستة بالمئة اليوم الاثنين وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.
وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار أمس الأحد.
تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.
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