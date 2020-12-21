شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3250 ويقترب من الثاني 1.3180، ونرجح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتختبر مستوى 1.3134، ليبقى الانخفاض متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3320 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3130 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط