شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تكشف عن 7 شركات ناشئة تستعد لإطلاق مشاريع جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بنجاح الدورة الرابعة من شبكة شراكات الأعمال، التي شهدت كشف سبع شركات تقنية مبتكرة ناشئة عن تعاونها مع مؤسسات في دولة الإمارات لإطلاق مشاريع جديدة رائدة.

وقد شهدت هذه الدورة مشاركة متميزة لـ 67 شركة ناشئة، 36% منها من دولة الإمارات في حين جاءت باقي المشاركات ونسبتها 67% من دول أخرى مثل الهند ومصر وإسرائيل وغيرها.

وقد شهدت الفعالية التي أقيمت خلال الفترة بين 10 و13 ديسمبر الجاري إطلاع الشركات الكبرى مثل «سوميتومو» و«مجموعة بريد الإمارات» و«أكسنتشر»، على تفاصيل العروض وتوافقها مع خططها ومن ثم إعلانها عن خططها للتعاون مع سبع شركات ناشئة في مشاريع تسهم في تطوير حلول عملية في مجالات تكنولوجيا السفر، والأمن الصحي، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإدارة علاقات المتعاملين، والتقنيات المدعومة بإنترنت الأشياء بهدف التحكم في استهلاك الماء والحرارة.

وفي هذا السياق، تقوم «مجموعة بريد الإمارات» بالتعاون مع «كويكوورك تكنولوجيز» شركة تطوير أنظمة التشغيل والتطبيقات بدعم الشركات في عملية التحول الرقمي والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والمزود لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بأتمتة قراءة الوثائق، واستخلاص البيانات وتصنيفها.

بدورها اختارت «أكسنتشر» كلاً من شركة «فيريسمارت»، منصة الهوية الخاصة بالمطارات، التي تعمل بتقنية البلوك تشين، وشركة «وايدبوت» مطور روبوتات الدردشة والرد الفوري باللغة العربية «تشات بوت»، و«ناورت»، موفر برمجيات التوجيه للعمل معها على مشاريع مستقبلية.

من جهتها، ستعمل «سوميتومو» مع «روندس تكنولوجيز»، موفر الحلول الشاملة في مجال إنترنت الأشياء الخاصة بتكامل الأجهزة والشبكات والبرمجيات، وشركة «ألكوديكس»، موفر حلول إنترنت الأشياء الخاصة برصد الهواء، والماء، والتربة، والعادات عن بعد.

وقد تم اختيار الشركات الناشئة من قائمة نهائية مختصرة ضمت 10 مرشحين قدموا أفكارهم التجارية وحلولهم الخاصة بالتعامل مع العديد من التحديات القائمة التي تواجهها الشركات الكبرى، وستستفيد الشركات الناشئة التي تم اختيارها من برنامج تدريب على الأعمال لمدة أسبوعين ودعم مخصص لها.

وقالت ناتاليا سايشيفا، مدير أول، المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي: «الدورة الرابعة من شبكة شراكات الأعمال أظهرت قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في دبي، خاصة في مرحلة ما بعد كورونا، واستقطاب شركات عالمية ناشئة تقدم حلولاً متطورة للتحديات الحالية على مستوى السوق».

وأوضحت سايشيفا أن هذه الفعالية شهدت أول الطلبات المقدمة من شركات إسرائيلية ناشئة متخصصة في مجالات النقل والذكاء الاصطناعي، وأكدت أن الجودة العالية للعروض المقدمة عكست الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها الشركات الإسرائيلية لنظيراتها في دولة الإمارات.