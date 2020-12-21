شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نسيج التجارية تعتمد تخفيض رأسمالها بنسبة 65.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية "مجموعة السريع"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سينخفض من 178.160 مليون ريال إلى 61.632 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 65.4%، هذا وستتراجع الأسهم من 17.816 مليون سهم إلى 6.163 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 11.652 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 1 سهم لكل 1.529 سهم، علماً بأنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.527 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 124.40 ريال.

وبحسب البيان، سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الإثنين ، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة نسيج العالمية التجارية في محافظ المساهمين الاستثمارية، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.