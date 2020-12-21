شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء توضح السبب وراء الاستحواذ على حصة 50% من "الألمانية السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الوطنية للبناء والتسويق السعودية عن السبب وراء عدم توقيع اتفاق نهائي لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال، إلى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن ظروف كورونا أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية التي أخرت الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وأعلنت الشركة في منتصف الشهر الجاري، عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعه، في فبراير 2020، للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن. وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إن السبب في إلغاء مذكرة التفاهم هو ذلك عدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ. وكانت الوطنية للبناء قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص راس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019. وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.

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