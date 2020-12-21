شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سبكيم: الشراكة مع "ليندي" تقلل الانبعاثات الكربونية وتوفر الهيدروجين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال صالح باحمدان، الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" المدرجة بالسوق السعودي، أن الشراكة الحصرية مع "ليندي" تصب في إطار رؤية المملكة 2030، لجهة بناء مشاريع ذات استدامة بيئية طويلة الأجل، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الهيدروجين لاستخدامات الصناعة.

وأشار إلى أن الشراكة مع "ليندي" تساعد في تحويل الكربون إلى مواد ذات قيمة عالية، مشددا على أن مثل هذه المشاريع تمكن في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية ما يساهم في تعزيز اقتصاد المملكة، بحسب قناة العربية.

وعن قبول استقالته من رئاسة الشركة اعتبارا من يناير المقبل، قال إنه وبعد 37 عاما من العمل الصناعي بدءا من شركة سابك الأم مرورا بالإدارة الهندسية لسبكيم، حان الوقت لأتفرغ لنفسي ولعائلتي.

ووقعت الشركة السعودية "سبكيم" أمس الأحد، اتفاقية شراكة حصرية لمدة عشرين عاما مع "ليندي"، بنسبة 50% لكل منهما، لتطوير مشاريع في مجال الغازات الصناعية عبر جميع أنحاء المملكة.

وتسعى الشراكة لبناء شبكة إمدادات للغازات الصناعية على مستوى عالمي في منطقة جبيل الصناعية، من خلال ربط مصانع إنتاج الهيدروجين والـsyngas التي يملكها ويديرها كل منهما.

ومن المتوقع أن توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية بنحو 500 مليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكن الرقم النهائي يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وكانت "سبكيم"، أعلنت مؤخرا، عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في كل من مصنعين تابعين لشركتين تابعتين للشركة، وذلك في الأول من يناير 2021.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المصنعين هما مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، ومصنع بولي بيوتيلين ترافتليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات.

وقالت الشركة، إن عملية الإيقاف تأتي هذا تمشياً مع استراتيجيتها بعد الإندماج بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية ومراعاة المخاطر الاستثمارية الناتجه عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تواجهه الأسواق بشكل عام من تحديات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.