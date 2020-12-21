شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لأجيليتي توقع عقداً لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة بسوق الكويت المالي، عقدا لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب بيان للبورصة، فإن مشروع "جسور" قد أطلقتة وزارة قطاع الأعمال المصرية في يوليو 2019 ويهدف إلى توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية.

وتشمل تلك الخدمات أيضا بحسب بيان الشركة، التخليص الجمركي، فضلاً عن التجميع والنقل البحري للبضائع، والتخزين، والتأمين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي لذلك الإجراء.

يشار إلى أنه مؤخرا، قامت شركة ميرسك باختيار مستودع شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوق الأسهم الكويتية الجديد في أبيدجان لإرساء مرفقها الجديد المخصص لخدمات التخزين وتجزئة الشحنات المجمعة والتوزيع في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

يذكر أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية، قالت في منتصف الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته.

وأوضحت الشركة، إنها تمتلك البنية التحتية في أكثر من 120 دولة ولديها القدرة على توزيع اللقاح، لاسيما في الأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الشهر الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.