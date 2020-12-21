شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم تهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الاثنين على رأسها "الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.62% خاسراً 9.34 نقطة ليصل إلى مستوى 1488.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 261.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.66% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 7.79%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.85%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.55% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.83%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.43% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.66% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 4.91%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين الإسلامي، قيامه بالحجز على الحسابات المصرفية لشركة جبي بي زاخر يادس اوفرسيز ليمتد، و4 أشخاص آخرين كإجراء احترازي فقط.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سيكو، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط، للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مسقط المالية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط، بقيمة دفترية تقارب 80 مليون ريال سعودي (ما يعادل 8.2 مليون ريال عماني)، وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم خزينة كاملة مقابل 72.71% في شركة مسقط المالية (السعودية)، ونتيجة لعملية تبادل الأسهم، سوف يمتلك بنك مسقط 38.6 مليون سهماً ما نسبته 9% من رأسمال سيكو عند إتمام الصفقة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة ناس، عن اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2021.

كما تعقد شركتي إنوفست ومجموعة جي إف إتش المالية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، حيث تناقش الأولى اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2021، والثانية مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة، وذلك حسب المتطلبات السنوية لمصرف البحرين المركزي.