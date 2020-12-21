شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار ما بين قرش لـ4 قروش اليوم الاثنين.. ويسجل 15.62 ببنك "cib" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 21-12-2020، بمقدار قرش لـ 4 قروش، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية أولى تعاملات الصباحية، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش واحد ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع ، في حين انخفض أيضا في "بنك البنك التجارى الدولى cib" بمقدار 4 قروش، ليسجل 15.62 جنيه للشراء ، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار انعكس خلال الشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.