شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبى بنسبة 4.22% بالمستهل وسط تراجع جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 4.22% خاسراً 107.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2450.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 220 مليون سهم محققة ما قيمته 259.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3139 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 4.75%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.74%، يليه قطاع السلع بنسبة 4.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%.

وقفز سهم واحد ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، وهو سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.11%، فيما تراجع 27 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.76%.

وفي سياق متصل أعلن صندوق شيميرا ستاندر اند بورز الإمارات شريعة المتداول، عدم إضافة أو استبعاد أي سهم في المراجعة الفصلية للمؤشر.

في سياق آخر قالت الشركة الوطنية الدولية القابضة، لا توجد أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي سياق منفصل حصلت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، مؤخراً على ترخيص وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وتعتبر عملية الإقراض والاقتراض بنقل لملكية الأوراق المالية مؤقتاً من مستثمر (المقرض) إلى آخر (المقترض)، مع التزم المقترض بإعادة الأسهم في أي وقت خلال أو بعد نهاية الفترة المتفق عليها.