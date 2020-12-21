شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا كبيرا، إذ صعد الذهب 6 جنيهات حتى صياغة هذا التقرير، بعد أن ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1900 دولار للاونصة، ويعتبر هذا السعر هو الأعلى للذهب منذ 20 أكتوبر الماضى، وهذا الارتفاع فى سعر الذهب يعود إلى ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وشهد سعر الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 ارتفاعا من 821 إلى 827 جنيها للجرام، وذلك فى ظل ارتفاع لسعر الذهب عالميا، ويمكن أن يسجل الذهب سعر 830 جنيها للجرام مع استمرار الصعود الواضح لسعر اونصة الذهب عالميا، لتكسر حاجز المقاومة 1900 دولار.





سعر الذهب فى مصر

سعر عيار 18 سجل 709 جنيها

سعر عيار 21 سجل 827 جنيها

سعر عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها

أونصة الذهب 1902 دولار.

وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة هذا الشهر، ومكاسب بالجملة على المستوى العالمي، وكذلك المحلى فى مصر، فى ظل أجواء متوترة عالميا فى الشأن الاقتصادى، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.

وارتفع سعر الذهب فى مصر فى تعاملات الأسبوع الماضى، حوالى 21 جنيها وهى زيادة فى كل عيار بالسوق منذ الاثنين الماضى وحتى إغلاق السوق مساء السبت، ليفتح الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع بقيمة 6 جنيهات حتى الآن.

فى سوق الصاغة، بدأ الذهب الأسبوع الماضى على سعر تراوح بين 800 إلى 802 جنيها، ورغم أنه سعر مرتفع نسبيا، إلا أن باقى أيام الأسبوع شهدت ارتفاعات متتالية جعلت الذهب يرتفع تقريبا 21 جنيها، وهذه الارتفاعات بالطبع تؤثر فى حركة البيع والشراء، فكلما حدث زيادة فى أسعار الذهب كلما تأثرت القدرات الشرائية للمستهلكين فى أسواق الصاغة، وكلما تراجع الذهب إلى مستويات مطلع هذا العام، كلما تشهد حركة البيع عودة لنشاطها مرة أخرى.