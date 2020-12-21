شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على الحاجز– تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين مؤخرا موجه صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على الحاجز الأولي المستقر عند 1050.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد والقائم على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
نذكر بأن استمرار ثبات الحاجز الحالي يدعونا للتمسك بترجيح التداولات التصحيحية الهابطة والتي تقد تستهدف بشكل أولي مستوى 990.00, أما نجاح السعر باختراق هذا الحاجز والثبات فوقه فإن ذلك سيفتح الباب امامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 1082.00 و 1110.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 1000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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