شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط أنفاسه– تحليل -21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد لنلاحظ تشكيله مؤخرا لتذبذب جابني مؤقت محاولا التقاط أنفاسه قبل استئنافه للهجوم الصاعد, فثبات التداولات فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 3.5200 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف مستوى 3.7000 و 3.7900 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5400 و 3.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد