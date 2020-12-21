شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتعافي – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الفرنك دعم قوي عند مناطق 0.8825، ليبدأ بالارتداد صعوداً ويشير إلى التوجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 0.8970 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.8825 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد