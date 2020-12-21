شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية مع افتتاح اليوم ليهاجم دعم القناة اللحظية الصاعدة ويتجه نحو إجراء تصحيح هابط محتمل خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 48.50 كهدف تصحيحي أول.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 50.25 سيعزز التوقعات بالانخفاض وتحقيق الأهداف السلبية المنتظرة، في حين إن التماسك فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط