شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية قوية ليبدأ اختبار حاجز 1900.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أننا بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1912.50 ثم 1928.60 كأهداف إيجابية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق 1875.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1928.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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