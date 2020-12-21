شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم .. الكندوز 110 – 130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 21 – 12 – 2020 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة القصابية بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى 110-130 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها للكيلو واللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وعلى جانب اخر تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنبها، لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما تقوم الوزارة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشكات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا.