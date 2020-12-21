شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: الانتهاء من تدريب 4898 موظفا مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من تدريب 4898 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات، من المرشحين للانتقال للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر الماضى.

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أصدر تقريرا تناول بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضى، وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروف إعلاميا بـ"التسوية" لعدد (425) موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (8635) موظفًا من العاملين المؤقتين، فضلا.ً عن الانتهاء من دراسة نقل عدد (385) موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للضوابط الواردة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمى لعدد (108) موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (1138) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد (2486) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات وغيرها لموظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة.