شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك فى مصر إلى تريليون و702 مليار جنيه خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة فى السوق المصرية بالعملة المحلية بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى التسهيلات نحو تريليون و702.8 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى، مقابل تريليون و275.3 مليار جنيه فى شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 427.5 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن الزيادة فى تسهيلات البنوك كانت موزعة بين التسهيلات غير الحكومية وبلغت تريليون و290.9 مليار جنيه فى يوليو الماضى، مقابل تريليون و43.7 مليار جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 247.2 مليار جنيه، كما ارتفعت التسهيلات للقطاع الخاص لتسجل نحو 716.2 مليار جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 572.8 مليار جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 143.4 مليار جنيه.

وكان إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية وفقا لبيانات حكومية، قد بلغ نحو تريليون و640.2 مليار جنيه فى شهر مايو الماضى، مقابل تريليون و260 مليار جنيه فى شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 380.2 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 30.2%.

وأوضحت البيانات، أن التسهيلات الممنوحة بالعملة الأجنبية تراجع بشكل طفيف، حيث بلغت قيمة التسهيلات نحو 514.4 مليار جنيه فى شهر مايو الماضى، مقابل 588.3 مليار جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 73.9 مليار جنيه.