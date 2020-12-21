شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الأعمال المصرى السودانى: نقلة فى التعاون الاقتصادى بين البلدين بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد حربى، عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى، أن تشهد بداية العام الجديد 2021 نقلة نوعية للتعاون المصرى السودانى، بالتزامن مع التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات السياسية مع الحكومة السودانية.

وقال محمد حربى، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والسودان ممتد منذ سنوات طويلة، وما تشهده السودان حاليا من تطورات إيجابية من شأنه الإسراع فى تعميق فرص الاستثمارى وتأسيس الشركات بين الجانبين، خاصة أن مجالات التعاون الاقتصادى حاليا مفتوحة بشكل أوسع، وتشجع رجال الأعمال من البلدين على تحقيق التعاون الاقتصادى والاستثمارى الذى يحقق مصلحة الطرفين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مؤخرا زيارة رسمية إلى السودان على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، لبحث فرص التعاون المشترك مع السودان الشقيقة، وشهدت الفترة الماضية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى برئاسة شريف الجبلى فى أكتوبر الماضي.

واتفق الجانبين المصرى والسودانى على تعظيم حجم التعاون الاقتصادى المشترك فى إطار احتياجات الدولتين على المستوى الزراعى والصناعى والتجارى، مما يشجع المستثمرين من الجانبين على تأسيس شراكات جديدة.