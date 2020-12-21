شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 106 فلس كمستوى أول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 114 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108.3 بينما مستوى المقاومة هو 112.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط