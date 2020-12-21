شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 74 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 75 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 71 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.2 بينما مستوى المقاومة هو 74.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط