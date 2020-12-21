شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 38٫40 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 23 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.8 بينما مستوى المقاومة هو 29.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط