شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم على دعم هام خلال تداولات امس الأحد عند مستوى 2٫10 ريال، وهو ما دفع السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 2٫275 ريال، في ظل ارتفاع كميات التداول، وهو ما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 2٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫10 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.20 وبين مستوى المقاومة هو 2.40 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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