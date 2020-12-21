شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يعوض مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الأحد عند مستوى 1٫722 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1٫67 ريال، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 1٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫67 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.76 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد