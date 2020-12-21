شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد اداء جيد -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل جيد في اولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 10587 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الهام عند 10650 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 11100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,548 وبين مستوى المقاومة هو 10,653 نقطة