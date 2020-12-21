شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يعلن مشروع قانون لإنشاء "بوابة الحج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار لأول مرة، خلال حواره مع الخليج 365، عن وضع مشروع قانون جديد لتنظيم الحج من خلال بوابة إلكترونية كتلك التى أُنشئت لـ"العمرة".



وأضاف العنانى، خلال حواره الذى سينشر لاحقًا، أنه تقدم بمشروع قانون "بوابة الحج" لوزارة العدل، ويهدف لتنظيم شئون الحج من خلال البوابة الإلكترونية، وتم عرض القانون على وزارة العدل لأن الحج هو كوتة لوزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، ولذلك يجب أن يتم الموافقة على قانون بوابة الحج من وزارة العدل.

وذكر كذلك، أن الهدف من بوابة الحج هو هدف تنظيمى حتى يتعامل الجميع مع جهة واحدة فقط، وعندما يدخل على البوابة يتمكن من الاختيار بين الحج السياحى، التضامن، أو حج وزارة الداخلية، وهكذا.

وسبق وأكد الوزير، على أن ‎لجنة السياحة والطيران وافقت فى 31 أكتوبر الماضى وافقت على مشروع قانون بوابة العمرة، وننتظر الآن انعقاد مجلس النواب، لكى يقوم بعقد جلسة عامة لمناقشة القانون، وجنبًا إلى جنب تم تطوير البوابة لتكون أكثر سهولة ولتقديم مزيد من الخدمات من خلالها.