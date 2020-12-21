شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بمقترح اتحاد المستثمرين لوقف الضريبة العقارية على المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال محمود إبراهيم، رئيس القطاع التجارى بمجموعة كابريول القابضة، بمقترح الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والذى ينص على وقف مؤقت للضريبة العقارية على المصانع لحين إعداد تشريع بإلغائها نهائيًا وعرضها على البرلمان الجديد.

وأكد إبراهيم، على ما فى ذلك من تشجيع للمستثمريين المحليين والأجانب على الاستثمار بقوة فى القطاع الصناعى والذى يعد عصب الاقتصاد المصرى.

وأشاد إبراهيم، بخطط الحكومة لجذب الاستثمارات خاصة بالقطاع الصناعى مؤكدًا على اهمية خطوة إعفاء المصانع من الضرائب العقارية فى سبيل تنشيط القطاع.

وأضاف إبراهيم، أن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون أهم المراكز الصناعية بالشرق الأوسط، خاصة فى حالة زيادة أعداد الشركات العالمية التى تقوم بالتصنيع أو تجميع منتجاتها داخل البلاد بهدف التصدير لأسواق الشرق الأوسط.