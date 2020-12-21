شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: طرح 3 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة ونستهدف خلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه عام لطرح مجموعة من شركات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلة: "لدينا توجه عام لطرح مجموعة من شركات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، وأي فرصة استثمارية يطرحها الصندوق السيادي تلقى قبولا من القطاع الخاص".

وشددت السعيد، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، على أن الدولة لا تتخارج من أصولها، ولكن تعظم من قيمتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة سيخضعها لكل قواعد القيد و الإفصاح المعلنة من سوق المال.

وأكملت الوزيرة، قائلة: "إشارات إيجابية عديدة وصلتنا من المؤسسات الدوليه لدى الإعلان عن طرح شركات الخدمة الوطنية"، لافتة إلى أنه تم البدء بطرح شركتي الوطنية للبترول و(صافي)، بعد تقييم المستشار المالي لجدواهما الاستثمارية، كاشفة أنه سيتم إتاحة جزء من الشركات المطروحة للمستثمرالاسترتيجي وجزء أخر في البورصة.

وأكدت الوزيرة، أن طرح أسهم شركات الخدمة الوطنية جزئيا أو كليا يتم وفق طلبات الشراكة، مشددة على أن رئيس الجمهورية أكد على طرح نسبة من الشركات للمواطنين في البورصة، كاشفة عن موعد الطرح، قائلة: "سنحسم قرار طرح الشركات في البورصة خلال الربع الأول من 2021، حيث أن بنك الاستثمار هيرميس هو مستشار طرح شركات الخدمة الوطنية، كاشفة أنه سيتم طرح ثلاث شركات أخرى تابعة للجهاز، قائلة: "سنطرح 3 شركات أخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية"، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يمتلك 4 صناديق فرعية، وأن الدولة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين.