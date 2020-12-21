شكرا لقرائتكم خبر عن هاله السعيد: الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه في الـ100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالى الحالى.

وأرجعت فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أسباب تراجع الفقر لأول مرة منذ عشرين عاماً إلى البرامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي طبقتها الدولة.

كشفت السعيد، أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه فى الـ100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين، مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ماتبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.

وأشارت السعيد، إلى تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة، قائلة: "15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائى فى ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل، بالاضافة إلى أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا فى ظل الازمة"، مضيفة أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافيه، وليست راتب، مؤكدة أن الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها، قائلة: "هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها".

وكشفت الوزيرة، أن خريطة الفقر فى مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلي الأكثر فقرا فى مصر، يليه حضر الوجه القبلى، مؤكدة أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة، أولهما: فى الوقت الحالى الانتهاء من خريطة الفقر على مستوى المحافظات، وثانيها: العمل على إجراء مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية.

وكشفت أن أعلى معدلات البطالة فى مصر من حملة الشهادات الجامعية، مؤكدة أن وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى لخفض معدلات البطالة.